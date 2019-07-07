أميركا تتوج بمونديال كرة القدم للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 07:16 مساء

توج منتخب الولايات المتحدة الأميركية للسيدات بلقب كأس العالم لكرة القدم التى استضافتها فرنسا، بعد تغلبه على نظيره منتخب هولندا بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة النهائية، التى جمعت المنتخبين اليوم، على ملعب جروباما.

وافتتحت ميجان رابينو التسجيل من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 61، وبعد ذلك بثماني دقائق ضاعفت روز لافل الفارق لتضيف أمريكا اللقب الرابع بعد الفوز به في 1991 و1999 و2015.

ولم يسبق للمنتخب الهولندي، الذي توج بطلا لأوروبا في 2017، التتويج بلقب كأس العالم، حيث كانت هذه هي المشاركة الثانية له بعدما ودع منافسات النسخة الماضية من دور الـ16 .

وكان المنتخب الأمريكي صعد للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط ثم تغلب على إسبانيا 2 / 1 في دور الستة عشر ثم على فرنسا 2 /1 في دور الثمانية ثم على إنجلترا 2 / 1 في الدور قبل النهائي، فيما صعد المنتخب الهولندي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط ثم تغلب على المنتخب الياباني في دور الستة عشر 2 / 1 ثم على إيطاليا 2 / صفر في دور الثمانية ثم تغلب على السويد 1 / صفر في الدور قبل النهائي.

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