في أكبر المفاجآت.. جنوب أفريقيا تطيح بمصر خارج كأس الأمم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 10:57 مساء
المنتخب الجنوب أفريقي يقضي على أحلام ملايين المصريين في عقر دارهم. (الإنترنت)

قضى منتخب جنوب إفريقيا على أحلام ملايين المصريين بإحراز لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم على أرضهم، بتحقيق مفاجأة كبرى وإقصاء الفراعنة من الدور ثمن النهائي السبت بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

وأتى هدف الفوز في الدقيقة 84 عبر كريستوفر لورش في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي أمام زهاء 75 ألف متفرج، ليفشل النجم محمد صلاح وزملاؤه في مواصلة المسعى الى لقب ثامن في البطولة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتلاقي جنوب إفريقيا في ربع النهائي نيجيريا التي كانت قد أقصت في وقت سابق اليوم الكاميرون حاملة اللقب، بالفوز عليها في الاسماعيلية 3-2.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
في العدد 189: الصدى الدولي لمذبحة تاجوراء ورأي النقض المصرية في تعويضات عائلة ...
ليبيا
انتحار زوجة شابة في أجدابيا تأثرا بمقتل زوجها في «حرب العاصمة»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرجال الذين يتناولون الزبادي أقل عرضة لسرطان القولون