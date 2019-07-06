في أكبر المفاجآت.. جنوب أفريقيا تطيح بمصر خارج كأس الأمم

المنتخب الجنوب أفريقي يقضي على أحلام ملايين المصريين في عقر دارهم. (الإنترنت)

قضى منتخب جنوب إفريقيا على أحلام ملايين المصريين بإحراز لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم على أرضهم، بتحقيق مفاجأة كبرى وإقصاء الفراعنة من الدور ثمن النهائي السبت بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

وأتى هدف الفوز في الدقيقة 84 عبر كريستوفر لورش في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي أمام زهاء 75 ألف متفرج، ليفشل النجم محمد صلاح وزملاؤه في مواصلة المسعى الى لقب ثامن في البطولة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتلاقي جنوب إفريقيا في ربع النهائي نيجيريا التي كانت قد أقصت في وقت سابق اليوم الكاميرون حاملة اللقب، بالفوز عليها في الاسماعيلية 3-2.