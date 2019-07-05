بنين تحقق المفاجأة وتعبر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا على حساب المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 08:58 مساء
لاعب بنين يسدد ركلة ترجيح في مرمى المغرب, 5 يوليو 2019

عبر منتخب بنين إلى دور الثمانية من بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر، بعد فوزه على منتخب المغرب بركلات الترجيح في مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الجمعة.

واستطاع منتخب بنين الانتصار على المغرب بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 1-1، بعدما لعبا شوطين إضافيين.

تقدم لبنين  مويس أديليهو في الدقيقة 53، ثم تعادل للمغرب يوسف النصيري النتيجة بالدقيقة 76، فيما أضاع حكيم زياش، لاعب المغرب ركلة جزاء لمنتخب بلاده في الدقيقة 94، كانت كفيلة بالعبور إلى دور الثمانية.

وحسم المنتخب البنيني اللقاء بركلات الجزاء، بنتيجة 4-1، ليصبح أول المتأهلين لربع النهائي.

وينتظر بنين الفائز من لقاء السنغال وأوغندا، الذي سيقام في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة.

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