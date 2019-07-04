مورينيو يستحضر ماضي نادال ويتغزل فيه

كشف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، عن أن نجم التنس الإسباني، رافاييل نادال المصنف ثانيًا عالميًا، كان سيكون «لاعبًا رائعًا» لكرة القدم لو لم يقرر احتراف كرة المضرب ويصبح أحد أعظم اللاعبين على مر العصور.

وأكد مدرب مانشستر يونايتد السابق، أن نادال الذي يخوض بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في سعيه لإحراز لقبه الثالث على العشب الإنجليزي، يملك جميع المقومات المطلوبة للنجاح في عالم الكرة المستديرة، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

وأضاف مورينيو «إنه مذهل. كان بإمكانه أن يكون لاعبًا رائعًا لكرة القدم مع قدراته الجسدية، ذهنيته وموهبته».

وسبق للمدرب البرتغالي أن عمل مع ميغيل أنخل، عم رافاييل، عندما كان في الطاقم التدريبي لفريق برشلونة الإسباني.

وختم مورينيو قائلًا «أنا سعيد لأنه ليس لاعب كرة قدم. في كرة المضرب هو ما هو عليه».

