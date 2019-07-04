الهولندي آريين: جسدي يقول لا اعتزل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 08:11 مساء
آريين روبن

أعلن الجناح الهولندي آريين روبن، اليوم، اعتزاله كرة القدم عن 35 عامًا، بعد عشرة مواسم أمضاها مع بايرن ميونيخ الألماني.

وقال روبن لوسائل إعلام هولندية: «هذا من دون أي شك أصعب قرار اتخذته في مسيرتي، قلبي يقول نعم وجسدي يقول لا». وانتهى عقد روبن مع بايرن في 30 يونيو الماضي، وفقًا لـ«فرانس برس».

وكان روبن قد ارتبط بعدة أندية أوروبية مؤخرًا، لكنه قرر الاعتزال وإنهاء رحلته في الملاعب بعد مسيرة عامرة بالإنجازات.

وبدأ روبن مسيرته بقميص جرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني.

وفي عام 2009، حط روبن الرحال في ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

 

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