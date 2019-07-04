رسميًا.. فرانك لامبارد مدربًا جديدًا لتشلسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 11:10 صباحا
فرانك لامبارد (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد للإشراف على الفريق خلفًا للإيطالي ماوريتسيو ساري، الذي عاد إلى بلاده لتولي مهمة تدريب يوفنتوس.

وكتب النادي اللندني في موقعه الرسمي: «يسعد نادي تشلسي أن يعلن بأن فرانك لامبارد هو مدربنا الجديد»، مضيفًا أن «أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا خلال مسيرته الطويلة واللامعة، لامبارد يعود إلى ستامفورد بريدج بعد أن وقع عقدًا لثلاثة أعوام»، وفق وكالة «فرانس برس».

التعاقد مع لامبارد (ابن الـ41 عامًا) لم يكن مفاجئًا، إذ سبق ذلك تحريره من عقده كمدرب لدربي كونتي، الذي يلعب في الدرجة الأولى الإنجليزية، تمهيدًا لعودته إلى النادي الذي دافع عن ألوانه طيلة 13 عامًا.

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