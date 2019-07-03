الجماهير تُحرج راموس أمام عائلته فور وصوله مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 09:35 مساء
سيجيو راموس «يسار» إلى جوار عائلته وبعض أصدقائه بمطار الغردقة (صفحة صدى البلد)

ذكرت مواقع إخبارية مصرية، أن الإسباني، سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، تعرض لموقف محرج لدى وصوله إلى مطار الغردقة لقضاء إجازة، بسبب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وحسب المواقع «الوطن - صدى البلد - الموجز»، ردد عدد من المصريين، الذين كانوا حاضرين في مطار الغردقة بالصدفة لحظة وصول راموس، هتاف «مو صلاح» الذي يشتهر جمهور ليفربول بترديده تشجيعا للفرعون المصري.

ووصل راموس إلى مطار الغردقة الدولي اليوم، في رحلة عائلية لمدة 5 أيام برفقة زوجته بيلار روبيو وأبنائه، لقضاء أول أيام شهر العسل بعد زواجه من .

وشهد مطار الغردقة إجراءات أمنية مشددة وحراسة خاصة حول راموس، خشية تعرض قائد ريال مدريد لأي مضايقات من عشاق محمد صلاح، وذلك على خلفية التدخل العنيف الذي قام به راموس ضد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وتسبب في إصابة الأخير بالكتف وغيابه عن اللعب نحو 3 أسابيع، ما حرمه من المشاركة أساسيا مع المنتخب المصري في افتتاح مباريات كأس العالم التي استضافتها روسيا الصيف الماضي.

من جهة ثانية، شهد المنتجع السياحي المصري الذي سيقيم فيه راموس بالغردقة، تعليق العديد من الصور الضخمة لقائد ريال مدريد وعائلته ترحيبا بهم.
 

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