بالفيديو.. ميسي يهاجم حكم «الكلاسيكو» ويشكك في اتحاد أميركا الجنوبية

انتقد ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، التحكيم، خلال المباراة التي خسرها «التانغو» أمام غريمه التقليدي، المنتخب البرازيلي، 2-0 ضمن الدور نصف نهائي بطولة «كوبا أمريكا 2019».

وخرج ميسي بعد الخسارة، ليتحدث في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للمنتخب الأرجنتيني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث قال: «لقد قدمنا مباراة كبيرة اليوم، وصنعنا الكثير من الفرص، لم يكونوا متفوقين علينا»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».



وأضاف: «لقد كان هناك أكثر من لقطة تحمل الكثير من الشكوك، ولم يتم العودة إلى الـ«VAR»، أتمنى أن تتم معاقبة هذا الحكم لما قام به في المباراة، ولكني أعتقد بأن هذا لن يحدث لأن البرازيل تدير كل شيء في اتحاد كرة القدم أميركا الجنوبية».

وأكمل: «لقد حاولنا وقدمنا أفضل ما لدينا، لقد تصدت العارضة والقائم لكرتين لنا، فيما سجلوا الفرص التي أتيحت لهم، أعتقد بأننا أيضا نستحق الحصول على ركلتي جزاء».

واختتم قائلا: «أعتقد أن اللاعبين أثبتوا أنهم يحبون بلادهم، وأنهم قادرون على منح الأرجنتين الكثير والكثير في المستقبل، لدينا قاعدة جيدة من اللاعبين تستطيع التطور وتقديم الأفضل في البطولات القادمة، لقد شعرت بالسعادة كوني جزءا من تلك المجموعة، أنا فخور بهم».

ويعود انتقاد ميسي وزملائه في المنتخب الأرجنتيني لحكم اللقاء إلى الدقيقة 70 بشكل رئيسي، حين سقط سيرجيو أغويرو على أرض الملعب بعد التحامه مع داني ألفيس داخل منطقة الجزاء، وهو ما دفع لاعبي التانغو للتوقف عن اللعب للمطالبة بركلة جزاء، ولكن حكم اللقاء أكمل اللعب، لتستغل البرازيل هذه الحادثة وتسجل الهدف الثاني بهجمة مرتدة قادها غابرييل جيسوس، وأنهاها روبيرتو فيرمينيو في شباك «التانغو».

ورفض حكم اللقاء العودة إلى تقنية الفيديو الـ«VAR» لمشاهدة الإعادة عند الدقيقة 70، وكرر هذا التصرف في الدقيقة 84 بعد أن سقط نيكولاس أوتاميندي داخل منطقة الجزاء بعد التحام عنيف مع آرثر ميلو.