7 لاعبين عرب في التشكيلة المثالية «1» لبطولة كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التشكيلة المثالية للدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في مصر.

وشهدت التشكيلة المثالية التي نشرها «كاف» على صفحته بـ«فيسبوك»، اليوم، تواجد سبعة لاعبين عرب، منهم أربعة لاعبين مصريين وثنائي جزائري ولاعب مغربي.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر)

الدفاع: أحمد المحمدي (مصر) - يايا بانانا (الكاميرون) - أحمد حجازي (مصر) - أشرف حكيمي (المغرب)

الوسط: أندرياناريمانانا (مدغشقر) - إسماعيل بن ناصر (الجزائر) - رياض محرز (الجزائر)

الهجوم: محمد صلاح (مصر) - جوردان أيو (غانا) - ساديو ماني (السنغال).

ويجلس على مقاعد البدلاء، الحارس أندريه أونانا (الكاميرون)، يوسف عطال ويوسف بلايلي (الجزائر)، كارلوس أندريا (مدغشقر)، مبارك واكاسو (غانا)، أنجويسا زامبوا (الكاميرون)، المهدي بنعطية (المغرب)، سيدريك باكامبو (الكونغو الديمقراطية).

