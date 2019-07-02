منتخب بنين يحقق المفاجأة في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 08:29 مساء
من مباراة بنين ونيجيريا بكأس الأمم بمصر 2 يوليو 2019 (الإنترت)

فاجأ منتخب بنين جماهير بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وتأهل للدور الثاني لآول مرة في تاريخه، بعد أن تمكن، اليوم، من تحقيق التعادل السلبي مع منتخب الكاميرون في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة، ليضمن تأهله لدور الـ 16 كأحد أفضل الفرق التي حققت المركز الثالث في البطولة.

ولم يستغل المنتخبان كل الفرص التهديفية التي أتيحت لهما أمام المرميين ليعبرا سويًا إلى دور الـ16، علمًا بأن المنتخب الكاميروني كان ضمن تأهله للدور المقبل قبل خوض هذه المباراة بعد أن كان رصيده وصل إلى أربع نقاط قبل المباراة ليصبح في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المنتخب الغاني، فيما رفع منتخب بنين رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وبهذا يكون المنتخب الكاميروني تأهل بصفته وصيف المجموعة السادسة ليضرب موعدًا مع المنتخب النيجيري في دور الـ16،

فيما تأهل منتخب بنين، لأول مرة في تاريخه، بصفته واحدًا من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، مستفيدًا بفارق الأهداف التي تفصله عن منافسيه في المجموعات الأخرى.

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