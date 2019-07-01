«الأسود» بوصوفة يخطف «الأولاد» بهدف قاتل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 08:55 مساء
مبارك بوصوفة «يمين» يحاول المرور من مدافع جنوب أفريقيا 1 يوليو 2019 (الإنترنت)

فاز المنتخب المغربي على جنوب أفريقيا بهدف لصفر، اليوم، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019.

وخطف مبارك بوصوفة هدف الفوز القاتل لـ «أسود الأطلس» عندما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، في (د.90)، ليهدي المغرب الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.

وتأهل المنتخب المغربي قبل هذه المباراة إلى دور الـ 16 باعتباره متصدر المجموعة الرابعة، كما تأهل منتخب كوت ديفوار بعدما احتل وصافة المجموعة، بينما ينتظر منتخب جنوب أفريقيا باقي مباريات دور المجموعات لحسم مصيره من التأهل للدور التالي.

وفي مباراة أخرى، حجز المنتخب الإيفواري مقعده بجدارة في الدور الثاني بفوزه الكبير 4-1 على نظيره الناميبي في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق 3 نقاط خلف نظيره المغربي وبفارق 3 نقاط أمام منتخب جنوب أفريقيا.

وودع المنتخب الناميبي البطولة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي، حيث احتل المركز الرابع الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط.
 

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