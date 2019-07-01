الأرجنتين تواجه «العقدة» في «كلاسيكو الغريمين»

ميسي ونيمار في عناق الغريمين بين الأرجنتين والبرازيل (أرشيفية: الإنترنت)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب جوفيرنادور ماجاليس في البرازيل، والذي يستضيف كلاسيكو كرة القدم العالمية بين الغريمين التقليديين، البرازيل والأرجنتين.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني بكسر عقدة استمرت 26 عامًا، عندما يلتقي نظيره البرازيلي صاحب الأرض مساء غدٍ الثلاثاء في الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، الموافق فجر الأربعاء الساعة 3:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة «كوبا أميركا 2019»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

ففي البطولة اللاتينية الكبرى، لم يتمكن منتخب «التانغو» من الفوز على "السامبا" منذ عام 1993، عندما انتصر في ربع النهائي بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويعود آخر فوز للأرجنتين على البرازيل، في الوقت الأصلي ببطولة «كوبا أميركا»، إلى الانتصار 3-2 في الدور النهائي لنسخة 1991 والتي توّج المنتخب الأرجنتيني بلقبها.

وتواجه بعد ذلك العملاقان 4 مرات في البطولة، فازت بها البرازيل:

- في 17 يوليو 1995، الدور ربع النهائي، فازت البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

- في 11 يوليو 1997، الدور ربع النهائي، فازت البرازيل 2-1.

- في 25 يوليو 2004، النهائي، فازت البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

- في 16 يوليو 2007، النهائي، فازت البرازيل بثلاثية نظيفة.

