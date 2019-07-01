رجل دين شهير ينتقد أداء منتخب مصر بشدة

الشيخ محمد جبريل

وجه المقرئ المصري والداعية الإسلامية الشيخ، محمد جبريل، رسالة إلى منتخب مصر عقب الفوز بالأمس على منتخب أوغندا وصعوده إلى الدور الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال جبريل في تغريدة له على موقع «تويتر»: «مبارك فوز المنتخب، لكنه للأسف غير مقنع والخطوط متقطعة مع بعضها ومفيش جملة حلوة، والشكل الفني للمنتخب ضعيف جدا»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وتابع جبريل: «نصيحة للجهاز الفني ألا يفرح بالفوز ويتغاضى عن إصلاح الأخطاء لأن القادم أصعب، وأرجو أن يكون القادم أفضل لعبا ونتيجة، وبالتوفيق لمنتخب بلدي الحبيب».

وأضاف في تغريدته قائلا: «شكرا لكم جميعا لمروركم الكريم ولي رجاء من الأحبة الكرام أن نتحلى ونتخلق بأدب الحوار فالدين فيه فسحة والرياضة جزء من حياتنا اليومية، رزقنا الله وإياكم الفهم السديد والخلق الكريم».

وكان المنتخب المصري تأهل للدور الثاني بفوزه بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على منتخب أوغندا، في نهائي مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى والتي تضم (مصر- زيمبابوي – أوغندا – الكونغو).

