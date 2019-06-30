مدغشقر يفجر كبرى مفاجآت كأس الأمم

منتخب مدغشقر يجتفل بطريقته بعد الفوز على نيجيريا 30 يونيو 2019 (الإنترنت)

مفاجأة من العيار الثقيل يفجرها منتخب مدغشقر، بفوزه على نظيره النيجيري بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأحرز هدفي منتخب مدغشقر المشارك لأول مرة في نهائيات البطولة القارية، كل من اللاعبين، لالينا نومينغانهاري، وكاروليس أندريا ماستينور، في الدقيقتين (13، و53) من زمن اللقاء الذي جمعهما، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات التي تربعت عليها مدغشقر بسبع نقاط، وسيواجه صاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات «الأولى، أوالثالثة أو الرابعة».

بينما تراجع منتخب نيجيريا إلى مركز الوصافة، برصيد 6 نقاط، وسيلعب مع ثاني المجموعة السادسة، الذي يشغله منتخب غانا برصيد نقطتين، قبل منافسات الجولة الثالثة الأخيرة، ويتصدرها منتخب الكاميرون، حامل اللقب، برصيد 4 نقاط.

