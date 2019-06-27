أدلة دامغة تؤكد عودة نيمار إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 10:36 مساء
نيمار دا سيلفا بقميص باريس سا جيرمان (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونير، في مؤتمر صحافي، اليوم، بملعب «كامب نو» : «ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو ان نيمار يريد العودة الى «كامب نو»، وبرشلونة لم يتصل بعد باللاعب الذي انتقل من الفريق الكاتالوني الى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو»، وفقا ل«فرانس برس».

وفي نفس الاتجاه، كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف برشلونة.

ووفقًا لصحيفة «سبورت»، فإن نيمار مقتنع أنه سيعود هذا الصيف إلى برشلونة مرة أخرى، وأن الصفقة ستضم مواطنه فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسرة نيمار (والدته وشقيقته) تواجدت في برشلونة خلال الأيام الماضية، من أجل إنهاء كل الأمور اللوجستية الخاصة بالعودة للإقامة في المدينة الإسبانية.

وينوي نيمار، العودة للإقامة في بيدرالبيس، وهو نفس المكان الذي كان يقيم فيه خلال تواجده مع برشلونة من 2013 وحتى 2017.

ويبحث النجم البرازيلي عن منزل عائلي كبير، كي ينشئ فيه صالة للألعاب الرياضية تساعده للحفاظ على لياقته بشكل دائم.
 

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