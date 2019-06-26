منتخب مصر يستبعد لاعب «الرسائل الفاضحة» من أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 04:40 مساء
عمرو وردة (أرشيفية: الإنترنت)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب الأول المشارِك في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري على «فيسبوك» أن «هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني قرر استبعاد عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق».

وارتبط اسم وردة، بأكثر من أزمة وصفتها وسائل إعلام بـ«الفضائح»، سواء مع ناديه السابق باوك اليوناني، أو مع المنتخب المصري، وآخرها تلك التي انفجرت قبل أيام تتلخص في إرساله عددًا من الرسائل إلى فتاة مصرية، على تطبيق «إنستغرام».

وأثارت الواقعة ضجة كبرى، لاسيما مع إعلان الفتاة، التي تقول إنها تعمل كعارضة، تلقيها تهديدات من وردة، وهو ما نفاه مدير المنتخب إيهاب لهيطة لـ«سكاي نيوز عربية»، مؤكدًا أن الفتاة لم تقدم أي دليل على مزاعمها.

وأضاف المسؤول: «ما تم أن المدير الفني خافيير أغيري جلس مع اللاعبين صباحًا، وطالبهم بالتركيز في البطولة والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي».

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من الفتيات نشرن صورًا لمحادثات ورسائل «فاضحة» تلقينها من وردة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد واقعة العارضة المصرية.

ومن المقرر أن يستكمل منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الأفريقية بـ22 لاعبًا، علمًا بأن «منتخب الفراعنة» يلتقي الليلة، الأربعاء، مع الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.
 

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