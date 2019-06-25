العملاق يعترف بالتجسس على منتخب مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 01:33 مساء
محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي (إنترنت)

داعب حارس وقائد منتخب أوغندا العملاق، وأحد أهم حراس المرمى في القارة السمراء حالياً، دينيس أونيانغو، جميع من حضر المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، قبل 24 ساعة من مواجهة منتخب بلاده أمام زيمبابوي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، من منافسات بطولة الأمم الأفريقية رقم «32».

وقال أونيانغو: «طبيعي أن نتجسس على منتخب مصر الذي ننتظر مواجهته في الجولة الثالثة من المنافسات، لكن الآن نركز على لقاء زيمبابوي، فأنا أعرف جيدًا منتخب مصر ونجومه، قد تقابلنا في النسخة الأخيرة من بطولة الأمم في الغابون العام 2017، فضلًا عن مواجهات الأندية».

وفاز منتخب أوغندا في الجولة الأولى على الكونغو الديمقراطية التي تواجه البلد المنظم في نفس اليوم.

ويحترف أونيانغو ضمن صفوف فريق «صن داونز» الجنوب أفريقي، ولعب قبل 60 يوماً دوراً محورياً في تأهل فريقه في دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري بنتيجة غير مسبوقة وتاريخية في مشوار القلعة الحمراء، بالفوز الفريق الجنوب أفريقي في ملعبه بخماسية نظيفة.

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