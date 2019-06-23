ليبيا تستقر على ممثليها في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 06:33 مساء

استقرت اللجنة الأولمبية الليبية ، برئاسة جمال الزروق، على الفرق والأفراد الذين سيمثلون ليبيا في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب في أكتوبر المقبل .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الأولمبية مع اللجنة الخاصة بوضع المعايير لضمان مشاركة مشرفة بدورة الألعاب الأفريقية التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2019.

وفي إطار اعتماد دوري الألعاب الأفريقية المقبلة لتكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، تطرق الحضور إلى برنامج إعداد الفرق المشاركة في البطولة، وبرنامج الدورات التدريبية للمدربين.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019