ليبيا تستقر على ممثليها في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

استقرت اللجنة الأولمبية الليبية ، برئاسة جمال الزروق، على الفرق والأفراد الذين سيمثلون ليبيا في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب في أكتوبر المقبل .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الأولمبية مع اللجنة الخاصة بوضع المعايير لضمان مشاركة مشرفة بدورة الألعاب الأفريقية التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2019.
وفي إطار اعتماد دوري الألعاب الأفريقية المقبلة لتكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، تطرق الحضور إلى برنامج إعداد الفرق المشاركة في البطولة، وبرنامج الدورات التدريبية للمدربين.