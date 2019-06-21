تنطلق اليوم.. 4 حقائق تميز كأس الأمم الأفريقية عن نسخها السابقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 03:11 مساء
الاستعدادات في استاد القاهرة لحفل إنطلاق البطولة. (الإنترنت)

تنطلق اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا في نسختها رقم 32 بين منتخبي مصر وزيمبابوي، وذلك على أستاد القاهرة الدولي.

وقد تأهلت الفرق المشاركة بالبطولة التي تتواصل حتى 19 يوليو المقبل، بعد تصفيات استمرت قرابة العامين، انطلاقًا من مارس 2017 إلى مارس 2019.

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وتستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، بعد 13 عامًا مرت على آخر استضافة في 2006، وذلك بعد أن سحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الملف التنظيمي للكاميرون التي كانت ستستضيف البطولة بسبب عدم الوفاء بالشروط الخاصة للاستضافة والتأخير في تعديل البنية التحتية.

هذه البطولة هي الأولى التي تشارك فيها منتخبات 24 دولة على عكس النسخ السابقة التي كانت تقتصر على 16 فريقًا. كما أنها الأولى أيضًا التي تُقام في الصيف في شهري يونيو ويوليو.

تقام مباريات البطولة على 6 ملاعب تم تجهيزها في 4 محافظات، تضم وفق إنفوجراف للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ثلاثة ملاعب في محافظة القاهرة، هي: أستاد القاهرة الدولي بسعة 75 ألف مشجع، وأستاد السلام بسعة 30 ألف مشجع، وأستاد 30 يونيو بسعة 30 ألف مشجع.

كما يستضيف البطولة أستاد الجيش في محافظة السويس بسعة 27 ألف مشجع، وأستاد الإسكندرية الرئيسي في محافظة الإسكندرية بسعة 20 ألف مشجع، وأخيرًا أستاد الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية بسعة 18 ألف و500 مشجع.

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وتحتل مصر صدارة الدول الفائزة بالبطولة برصيد (7) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (23) مرة، وتبلغ القيمة السوقية للمنتخب الوطني 196,2 مليون يورو بتاريخ 20 يونيه 2019، تليها دولة الكاميرون والتي تأتي في المرتبة الثانية في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد (5) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (18) مرة، وتبلغ القيمة السوقية لمنتخبها 129,1 مليون يورو.

وفي المرتبة الثالثة تأتي  غانا برصيد (4) بطولات،وبلغ عدد مشاركاتها (21) مرة، وتبلغ القيمة السوقية لمنتخبها 115,2 مليون يورو.

ملعب الإسكندرية بسعة 20 ألف مشجع. (الإنترنت)
إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عن البطولة (مجلس الوزراء المصري)
إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عن البطولة (مجلس الوزراء المصري)
كأس الأمم الأفريقية (الإنترنت)
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