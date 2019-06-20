مفاجأة وعاجل.. «كاف» يمهل منتخب الكاميرون حتى منتصف الليل ليشارك في أمم أفريقيا

ذكرت صحيفَة «أفريكا سبور»، اليوم، أن لاعبي المنتخب الكاميروني يرفضون السفر إلى مصر لخوض بطولة الأمم الأفريقية، التي تنطلق غدًا الجمعة.

وذكرت الصحيفة التي نقلت عنها «روسيا اليوم» أن سبب إضراب اللاعبين الذين اختارهم المدرب الهولندي كلارنس سيدروف، هو تأخر صرف مكافأة رصدت لهم تبلغ قيمتها 30 ألف يورو لكل لاعب.

وتنص قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» على ضرورة أن تصل المنتخبات قبل خمسة أيام على الأقل من أول مباراة لها، وسيلتقي منتخب الكاميرون مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء، لذا فأمام المنتخب الكاميروني حتى منتصف الليل للوصول إلى مصر، وفي حالة عدم الوصول، لا يمكن استبعاد عقوبة مالية أو رياضية على الاتحاد الكاميروني للعبة.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر، غدًا الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلاً عن 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

يشار إلى أن المنتخب الكاميروني يحمل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017.

