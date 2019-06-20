مفاجأة وعاجل.. «كاف» يمهل منتخب الكاميرون حتى منتصف الليل ليشارك في أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 07:29 مساء

ذكرت صحيفَة «أفريكا سبور»، اليوم، أن لاعبي المنتخب الكاميروني يرفضون السفر إلى مصر لخوض بطولة الأمم الأفريقية، التي تنطلق غدًا الجمعة.

وذكرت الصحيفة التي نقلت عنها «روسيا اليوم» أن سبب إضراب اللاعبين الذين اختارهم المدرب الهولندي كلارنس سيدروف، هو تأخر صرف مكافأة رصدت لهم تبلغ قيمتها 30 ألف يورو لكل لاعب.

وتنص قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» على ضرورة أن تصل المنتخبات قبل خمسة أيام على الأقل من أول مباراة لها، وسيلتقي منتخب الكاميرون مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء، لذا فأمام المنتخب الكاميروني حتى منتصف الليل للوصول إلى مصر، وفي حالة عدم الوصول، لا يمكن استبعاد عقوبة مالية أو رياضية على الاتحاد الكاميروني للعبة.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر، غدًا الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلاً عن 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

يشار إلى أن المنتخب الكاميروني يحمل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحتجون في «هونغ كونغ» يهددون بتظاهرات جديدة
دولى
إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بقضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية في...
دولى
نيمار يرد على الخليفي بأربعة كلمات تشعل ثورة جماهير برشلونة
رياضة عالمية
في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض
ليبيا
جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
«صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة ...
ليبيا
«الرئاسي»: الخزانة العامة تتحمل تكلفة حج أسر الشهداء والمصابين.. و2680 دينارًا ...
ليبيا
بالصور.. هدايا أطفال «حليمة السعدية» بطرابلس إلى أطفال غات
ليبيا
بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة
ليبيا
تخطت كلوزة.. مارتا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمل جديد لمرضى سرطان المعدة