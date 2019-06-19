«كاف» يعتمد الماء والثلج و3 دقائق للاعبين في بطولة الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 05:25 مساء

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن توصيات ستأخذ بها اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بشكل استثنائي، بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا بمصر صيفا على عكس المعتاد في النسخ السابقة والتي كانت تُلعب في الشتاء.

وحسب الصفحة الرسمية لـ«كاف»، أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا تضمن بعض التوصيات للتغلب على درجة الحرارة التي ستتراوح بين 35 إلى 38 درجة مئوية :

- تخصيص 3 دقائق راحة خلال المباريات على فترتين في الدقيقتين 30 و 75.

- توفير الماء البارد والثلج المجروش وكذلك المناشف الخاصة لكي تساعد لاعبي الفرق والحكام على تجفيف العرق والمياه.

- طالب الكاف اللجنة المنظمة بضرورة الاستعداد خلال المباريات للحالات الطارئة في الملاعب التي تستضيف البطولة بالتنسيق مع الخدمات الطبية باللجنة المنظمة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
بالصور.. هدايا أطفال «حليمة السعدية» بطرابلس إلى أطفال غات
ليبيا
بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة
ليبيا
لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
كونتي: يوجد في ليبيا صراع من نوع خاص ونتعاون معها ضد مهربي البشر
ليبيا
عقيلة صالح: لن نعود لـ«الصخيرات» والتوافق بين السراج وحفتر مستحيل
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
ساحر هندي يذهب ضحية ألعابه السحرية في نهر الغانغ
منوعات
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض العقلية تؤثر على خُمس من يعيشون بمناطق الحرب