«كاف» يعتمد الماء والثلج و3 دقائق للاعبين في بطولة الأمم الأفريقية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن توصيات ستأخذ بها اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بشكل استثنائي، بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا بمصر صيفا على عكس المعتاد في النسخ السابقة والتي كانت تُلعب في الشتاء.

وحسب الصفحة الرسمية لـ«كاف»، أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا تضمن بعض التوصيات للتغلب على درجة الحرارة التي ستتراوح بين 35 إلى 38 درجة مئوية :

- تخصيص 3 دقائق راحة خلال المباريات على فترتين في الدقيقتين 30 و 75.

- توفير الماء البارد والثلج المجروش وكذلك المناشف الخاصة لكي تساعد لاعبي الفرق والحكام على تجفيف العرق والمياه.

- طالب الكاف اللجنة المنظمة بضرورة الاستعداد خلال المباريات للحالات الطارئة في الملاعب التي تستضيف البطولة بالتنسيق مع الخدمات الطبية باللجنة المنظمة.

