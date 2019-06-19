عاجل.. استقالة لويس أنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

قرر المدرب لويس أنريكي التخلي عن مهامه كمدرب لمنتخب إسبانيا لكرة القدم لأسباب عائلية وسيحل بدلا منه مساعده روبرت مورينو، بحسب ما أعلن الاربعاء رئيس الاتحاد لويس روبياليس.

وقال روبياليس في مؤتمر صحافي دعي إليه على عجل في مقر الاتحاد في لاس روساس بضواحي مدريد «أبلغنا لويس أنريكي أنه لن يستمر كمدرب ، وقرر الاتحاد الاسباني منح ثقته لروبرت كمدرب»، حسب «فرانس برس».



وتولى أنريكي (49 عاما) الإدارة الفنية للمنتخب عقب الخروج من الدور ثمن النهائي للمونديال الروسي الصيف الماضي، لكنه غاب عن وظيفته منذ آذار/مارس الماضي "لأسباب عائلية قاهرة" بحسب الاتحاد الاسباني.

