لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 10:03 مساء
نيمار يستعرض مهارة التوازن بالكرة (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت تقارير صحفية عديدة، اليوم، أن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني ناديه السابق هذا الصيف.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» الإنجليزية فإن نيمار يريد مغادرة نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد موسمين فقط من الانتقال إليه، والعودة إلى برشلونة مرة أخرى، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

نقلت الصحيفة عن شبكة «غلوب سبورت» العالمية، معلومات بأن باريس سان جيرمان سيطلب الحصول على مبلغ قيمته 90 مليون جنية استرليني أي حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة، عثمان ديمبلي، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.

يشار إلى أن رئيس نادي باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي، قال في تعليق سابق على رغبة نيمار بالرحيل، «الباب مفتوح لمن يرغب».

يمتد عقد نيمار الحالي مع الفريق الباريسي حتى يونيو 2022، الأمر الذي يسمح لباريس سان جيرمان بالمزايدة على سعر اللاعب هذا الصيف.

ورحل نيمار عن صفوف النادي الكتالوني إلى سان جيرمان، في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة.
 

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