إسرائيل تمنع المنتخب المصري من دخول فلسطين

المنتخب الأولمبي المصري (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنه تم إلغاء اللقاء الودي الذي كان سيجمع المنتخب الأولمبي الفلسطيني وضيفه المصري على ملعب فيصل الحسيني في رام الله.

وأرجع الاتحاد الفلسطيني السبب إلى رفض إسرائيل إصدار التصاريح الخاصة بدخول الوفد المصري، إضافة إلى منع دخول بعثة المنتخب الأولمبي الأردني، الذي كان مقررا أن يزور فلسطين لإقامة معسكر تدريبي، وخوض لقاءين وديين، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وطالب الجانب الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والاتحاد الآسيوي للعبة، وكل الاتحادات العربية والقارية، إدانة هذا التصرف.

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن كل الاستعدادات الخاصة لإقامة اللقاء أجريت، كما أن روابط المشجعين الفلسطينيين وجماهير كرة القدم عقدت العزم على التوجه إلى الملعب لمشاهدتها.

من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للرياضة الفلسطينية ورئيس اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية جبريل الرجوب، في تصريحات صحفية: «إسرائيل لم توافق على دخول المنتخب الأولمبي المصري، ويجب أن تقام المباراة في فلسطين، فهذا حقنا الطبيعي طبقًا لقوانين «الفيفا» والميثاق الأولمبي.

وعن الإجراءات التي سيتخذها الجانب الفلسطيني في هذا الشأن أوضح الرجوب: «أنهم سيتوجهون بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي، فاللقاء مهم وطنيًا وفلسطينيًا ومصريًا».

