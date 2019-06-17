رباع مصري يتصدر التصنيف الأولمبي

الرباع المصري، أحمد سيد عاشور (أرشيفية: الإنترنت)

تصدر الرباع المصري، أحمد سيد عاشور، التصنيف الأولمبي المؤهل لدورة ألعاب طوكيو 2020.

وذكر الاتحاد الدولي للعبة، عبر موقعه الرسمي، اليوم، أن عاشور احتل المركز الأول برصيد 2.489 نقطة، متفوقا على بطل العالم وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، الإيراني سهراب مرادي، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وكان عاشور نجح منذ أيام في حصد 3 ميداليات ذهبية، خلال منافسات وزن 96 كجم ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، التي أقيمت في فيجي، خلال الفترة من 1 إلى 8 يونيو الجاري، بمشاركة 32 دولة.

وجاء ذلك بعدما حصل عاشور على جائزة أحسن رباع بالبطولة الأفريقية، التي أقيمت بالقاهرة في أبريل الماضي، عقب تحقيقه 3 ذهبيات في منافسات وزن 83 كجم، بجانب تحطيمه لرقمين أفريقيين قياسيين في مسابقتي الخطف والكلين.

