تعرف على شرط باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 07:08 مساء

ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد للتخلي عن نجمه البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط الحصول على عرض مالي مغر.

وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فقد قرر النادي الباريسي السماح لنيمار بالرحيل بشرط وصول عرض مالي مغر، وفقًا لـ«روسيا اليوم».
وأوضحت الصحيفة أن نيمار يرغب في مغادرة سان جيرمان والعودة إلى إسبانيا مرة أخرى.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن نيمار اتفق مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على مغادرة الفريق هذا الصيف مقابل رسوم نقل بـ220 مليون يورو، أو أقل من 200 مليون يورو بعد عام 2020.

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لغاية يونيو 2022.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية مؤخرًا، عن رغبة نيمار في العودة إلى النادي الكتالوني خلال الانتقالات الصيفية.
 

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