تعرف على تعليق ميسي عقب هزيمة الأرجنتين أمام كولومبيا

الحسرة تبدو على ميسي عقب خسارة الأرجنتين أمام كولومبيا 16 يونيو 2019 (الإنترنت)

علق الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على خسارة بلاده المفاجئة أمام كولومبيا (0-2)، في افتتاح مباريات المنتخبين ضمن المجموعة الثانية لبطولة "كوبا أمريكا 2019" المقامة في البرازيل.

ووفقًا لـ«روسيا اليوم»، قال ميسي عقب المباراة: «نحن بحاجة إلى وقت لهضم وقبول هذه الهزيمة.. من الضروري استخلاص النقاط الإيجابية من هذه الخسارة وتحليل الأخطاء».

وعبر قائد منتخب التانغو عن حزنه للطريقة التي سارت بها أطوار اللقاء حيث قال: «إنه لأمر مخز، لقد سجلوا علينا عندما قدمنا أفضل أدائنا.. نحن بحاجة للتعافي بسرعة من هذه الهزيمة، ما زال هناك متسع من الوقت للتأهل إلى الدور المقبل.. يجب أن نرفع رؤوسنا والسير قدما».

ولن يكون لهذه الخسارة تأثير كبير على حظوظ الأرجنتين لبلوغ الدور ربع النهائي، على اعتبار أن «راقصي التانغو»، قادرون على تجاوز قطر، وباراغواي في الجولتين المقبلتين من منافسات المجموعة الثانية، التي قد يتأهل منها 3 منتخبات.

