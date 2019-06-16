ساري يوقع رسميا مع يوفنتوس

ماوريسيو ساري بقميص تشيلسي

أعلن نادي يوفنتوس، اليوم، التعاقد مع الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لتشيلسي، لقيادة «السيدة العجوز» في الموسم المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي لليوفي، ونقل عنه «كووورة»، فإن ساري وقع على عقد يمتد 3 سنوات، ليخلف الإيطالي ماسيميليانو أليجري، الذي رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.

وكان ساري قضى موسمًا واحدًا مع تشيلسي، نجح خلاله في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال في المباراة النهائية، وقاد البلوز لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد ساري، إمبولي في الدوري الإيطالي من 2012 وحتى 2015، ثم انتقل إلى قيادة نابولي من 2015 وحتى 2018.

وأوضحت تقارير أن يوفنتوس دفع تعويضًا يبلغ من 3.5 إلى 4 ملايين يورو إلى تشيلسي من أجل التعاقد مع ساري، وينقسم التعويض إلى جزء ثابت وآخر متغير بناء على الإنجازات التي سيحققها المدرب الإيطالي مع «السيدة العجوز».

أرقام ساري

في بدايات ساري مع تشيلسي، تمكن من أن يصبح أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يخوض وأول 12 مباراة دون هزيمة، بعدما فاز في المباريات الـ8 الأولى، وتعادل في أربع.

كما بات ثاني مدرب في تاريخ تشيلسي، ينجح في الفوز بـ39 مباراة في كل المسابقات في موسمه الأول، خلف البرتغالي جوزيه مورينيو (42 مباراة بموسم 2004ـ 2005).

كما أصبح تشيلسي أول فريق بالقرن الـ21 ينجح في التتويج بلقب الدوري الأوروبي بدون أن يتعرض لأي هزيمة طوال المسابقة، بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، بعدما انتصر في 12 مباراة وتعادل في ثلاث.

ويبدو أن أرقام ساري المميزة رفقة تشيلسي، بجانب الكرة الجميلة التي تميز بها، وراء قرار يوفنتوس بالتعاقد معه.

