أوكرانيا تتوج بمونديال الشباب تحت 20 عامًا لأول مرة في تاريخها

لاعبو أوكرانيا يرفعون كأس العالم تحت 20 عامًا. (الإنترنت)

تُـوِّج منتخب أوكرانيا بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد فوزه على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف في النهائي الذي أُقيم اليوم السبت على أرض بولندا.

وتقدمت كوريا الجنوبية بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة سجله لي كانغ من ركلة جزاء، التي اُحتسبت عقب العودة لتقنية الفيديو، غير أن منتخب أوكرانيا سرعان ما أدرك التعادل بهدف سجله سوبرياها في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

في الـ52 ووسط اندفاع من لاعبي كوريا الجنوبية، عاد سوبرياها، لاعب دينامو كييف، لإضافة الهدف الثاني له ولبلاده، ثم جاء الدور على هيورهي تسيتايشفيلي لإضافة الهدف الثالث من مجهود فردي رائع قبل نهاية المباراة بدقيقة.