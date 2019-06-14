ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 01:35 صباحا
هازارد مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد. (الإنترنت)

قدم ريال مدريد الأسباني، أمس الخميس، لاعبه الجديد إيدن هازارد المنضم من تشيلسي الإنجليزي حيث اصطف ألوف المشجعين خارج ملعب سانتياجو برنابيو للترحيب بصانع اللعب البلجيكي.

وأصبح هازارد أحدث لاعب يرتدي قميص العملاق الإسباني الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة بعد أن وقع عقدا لخمس سنوات.

وبات هازارد، الذي اجتاز الفحص الطبي في وقت سابق، يتقاسم مع جاريث بيل لقب صاحب أكبر صفقة انتقال إلى ريال مدريد بعدما انضم اللاعب الويلزي قادما من توتنهام هوتسبير في 2013، حسب ما نقلت «رويترز».

وقبل هازارد البالغ من العمر 28 عاما قميص ريال مدريد أمام 50 ألف مشجع مؤكدا ولاءه لناديه الجديد.

وفي حفل التقديم ظهر هازارد برفقة أفراد أسرته واستهل الحديث بتوجيه تحية للحاضرين باللغة الإسبانية قبل أن يواصل حديثه باللغة الفرنسية.

وقال «أتطلع إلى اللعب مع ريال مدريد والتتويج معه بالعديد من الألقاب. كان هذا حلمي منذ الطفولة. كل ما أريده هو الاستمتاع بهذه اللحظة».

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وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد توقيع هازارد على العقد مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي قال «إيدن أنت الآن مع الفريق الذي كنت تحلم بالانضمام له. اليوم يتحقق واحد من أحلامك الكبيرة».

وهازارد ثالث صفقة كبيرة يبرمها ريال مدريد في محاولة لإعادة بناء الفريق بعد موسم محرج أنهاه بلا ألقاب وبفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة بطل الدوري الإسباني.

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