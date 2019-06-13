تعرف على موقف نجوم الكرة الليبية في قائمة أفضل 30 لاعبًا في تاريخ أفريقيا

غاب نجوم الكرة الليبية عن القائمة التي كشفت عنها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، تضم أفضل 30 لاعبًا في تاريخ كرة القدم الأفريقية.

ومنذ العام 1982 عندما حرمت ركلات الترجيح المنتخب الليبي، أمام غانا، من التتويج بلقب نسخة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر، لم تسجل الكرة الليبية حضورًا مميزًا على خارطة كرة القدم الأفريقية، منذ أكثر من ثلاثة عقود، باستثناء المشاركة في النسخة التي أقيمت في مصر العام 2006.

وبعيدًا عن المعايير التي استندت إليها المجلة الفرنسية في اختيارها أساطير الكرة الأفريقية، إلا أن التاريخ يشهد أن الكرة الليبية قدمت عددًا من المواهب التي ساهمت في تطوير كرة القارة السمراء، مثل: «أحمد الأحول وعلي البسكي، وفوزي العيساوي وأحمد بن صويد، وعلى البشاري، وطارق التائب، والفيتوري رجب محمد الخمسي، وصالح صولة، وأبو بكر باني، وعبدالباري الشركسي، وجلال الدامجة، وعبدالرزاق جرانة، ومحمد بحر، وساسي العجيلي، والطاهر سعد، ومحمد العايب، وحمودة محمد، والصافي أبوبكر، وفتحي سلطان، وناصر بلحاج، والحبيب امبارك، وفرحات سالم، وفقًا لصفحة «ريميسا».

قائمة أفضل 30 لاعبًا في تاريخ أفريقيا:

30- إيمانويل أديبايور (توجو).

29- سيدو كيتا (مالي).

28- رشيدي ياكيني (نيجيريا).

27- طارق دياب (تونس).

26- مايكل إيسيان (غانا).

25- لخضر بلومي (الجزائر).

24- الحجي ضيوف (السنغال).

23- ستيفن كيشي (نيجيريا).

22- نور الدين النيبت (المغرب).

21- محمد أبو تريكة (مصر).

20- نوانكو كانو (نيجيريا).

19- مولامبا نداي (زائير).

18- توماس نكونو (الكاميرون).



17- محمد صلاح (مصر).

16- رشيد مخلوفي (الجزائر).

15- بروس جروبيلار (جنوب أفريقيا).

14- محمود الخطيب (مصر).

13- كالوشا بواليا (زامبيا).

12- عصام الحضري (مصر).

11- يايا توريه (كوت ديفوار).

10- لوران بوكو (كوت ديفوار).

9- ساليف كيتا (مالي).

8- مصطفى دحلب (الجزائر).



7- جي-جي أوكوتشا (نيجيريا).

6- رابح ماجر (الجزائر).

5- عبيدي بيليه (غانا).



4- ديدييه دروجبا (كوت ديفوار).

3- روجيه ميلا (الكاميرون).



2- صامويل إيتو (الكاميرون).

1- جورج وياه (ليبيريا).

