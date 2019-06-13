ميندي.. تمرد على علوم الطب والكرسي المتحرك فانتقل إلى ريال مدريد

فيرلان ميندي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده، أمس، مع المدافع الدولي الفرنسي فيرلان ميندي من ليون في صفقة كلفت النادي الملكي نحو 53 مليون يورو.

مسيرة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، بالغة الإثارة، بداية من نشأة متواضعة مرورًا بالاستعانة بكرسي متحرك وتحذير طبي بعدم لعب كرة القدم، وانتهت بالتوقيع للريال.

فقد ولد المدافع الفرنسي لعائلة متواضعة من أصول أفريقية. ويعتبر الموسم الماضي الأفضل في مشواره حتى الآن حيث خاض مع ليون 44 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، غير أن الأمر كان مختلفًا تمامًا عند ميندي منذ عقد الزمان، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

الطفولة والكرسي المتحرك

دخل فيرلان أكاديمية شباب باريس سان جيرمان كلاعب واعد يبلغ من العمر 9 أعوام، وبعد بضع سنوات فقط تعرض لإصابة في مفصل الفخذ أدت إلى التهاب مفصل الورك، وهي الإصابة التي أبعدت ميندي لمدة عام كامل عن ملاعب كرة القدم، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى ارتدى جبيرة لعظام الفخذ، تلتها 3 أشهر أخرى خضع فيها للعلاج، حيث أخبره الأطباء أنه لن يلعب كرة القدم مجددًا، فاضطر للتعلم على التنقل باستخدام الكرسي المتحرك.

بعد مغادرته المستشفى، انتقل ميندي لمرحلة جديدة لإعادة تأهيل طويلة ومؤلمة، تعلم كيفية المشي مرة أخرى، واستمر في العمل من أجل إعادة بناء العضلات، ثم العودة للعب كرة القدم، ويثبت أن العزيمة قد تتجاوز كل علوم الأطباء.

العزيمة سر النجاح

بعد تعافيه التام من الإصابة، انضم فيرلان إلى فريق مانتوا 78، وكان النادي الذي يقع على مشارف العاصمة الفرنسية باريس، نقطة بداية جديدة لميندي، فقد أصبح الشاب بعمر السابعة عشرة وقدم مستوى أقوى مما كان عليه قبل الإصابة.

في العام 2013، انتقل ميندي إلى نادي لوهافر الذي يعتبر أحد أهم أكاديميات الشباب في فرنسا، ففي هذا النادي تم اكتشاف مواهب عديدة أمثال، بول بوغبا ورياض محرز وبنجامين ميندي، وديميتري باييت، وبيير إيمريك أوباميانغ.

لعب ميندي لشباب فريق لوهافر ثم في الفريق الأول حتى صيف العام 2017، وهو العام الذي انتقل فيه إلى أولمبيك ليون في صفقة لـ5 سنوات مقابل 5 ملايين يورو فقط.

وكان الموسم الماضي استثنائيًا للاعب مع ليون ليقع عليه الاختيار ويسجل أول مشاركة دولية له أمام أوروغواي في نوفمبر الماضي.