فيديو فاضح يطيح بنجم منتخب الجزائر من قائمة أمم أفريقيا

هاريس بلقبلة

تقارير إخبارية تؤكد أن المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، قرر إبعاد هاريس بلقبلة، لاعب خط وسط نادي بريست الفرنسي عن تشكيلة «الخضر» بسبب تداول «فيديو فاضح» له.

وكان بلماضي، اختار بلقبلة ضمن قائمة الـ 23 لاعبًا التي ستمثل الجزائر في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

ووفقًا لجريدة «النهار» الجزائرية في موقعها الرسمي، أن بلماضي، «قرر بصفة رسمية إبعاد بلقبلة بسبب الفيديو الفاضح له داخل غرفته بمعسكر المنتخب الجزائري في العاصمة القطرية الدوحة».

وأوضحت الجريدة، أن بلماضي، «أبدى تذمره من سلوك اللاعب المسيء لسمعة المنتخب الجزائري والجزائر ككل».

وانتشر لبلقبلة شريط فيديو فاضح يظهر فيه الجزء الأسفل من ظهره وهو يرقص عاريًا، فيما كان زميله الحارس ألكسندر أوكيدجة يمارس لعبة إلكترونية.

