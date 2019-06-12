ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد يوفيتش دون رقم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 08:02 مساء
رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز أسناء تقديم الصربي لوكا يوفيتش 12 يونيو 2019 (الإنترنت)

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم، مهاجمه الجديد الصربي لوكا يوفيتش، القادم من فريق آينترخت فرانكفورت الألماني، لوسائل الإعلام والجماهير.

ورحب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالمهاجم الشاب لوكا يوفيتش، في مقر النادي الملكي، والتقطوا الصور التذكارية، خلال تقديمه أمام وسائل الإعلام والجمهور، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وارتدى لوكا يوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، قميص الميرينغي ونزل إلى أرضية ملعب «سانتياغو برنابيو»، لتحية جماهير ريال مدريد.

ولكن الغريب أن قميص اللاعب لم يحمل أي رقم، ما يدل على احتمال حدوث مفاجآت داخل القلعة البيضاء، ربما بانتظار رحيل لاعب معين ليحصل على رقمه، علمًا بأن اللاعب الصربي كان يرتدي القميص رقم «9» مع فريقه السابق، بينما يحمل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هذا الرقم مع ريال مدريد.
 

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