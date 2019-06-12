ميسي يتصدر قائمة الأعلى دخلًا وصلاح يقتحم نادي المئة بـ25 مليون دولار

محمد صلاح يحتفل بأحد أهدافه مع ليفربول (أرشيفية: الإنترنت)

لأول مرة منذ استحداث التصنيف الذي تصدره مجلة «فوربس» الأميريكية، للرياضيين الأعلى دخلا في العالم، يتصدر المراكز الثلاثة الأولى، لاعبو كرة قدم.

وللمرة الأولى يدخل النجم المصري محمد صلاح، قائمة اللاعبين المئة الأعلى دخلا لموسم 2018 - 2019.

وسمت المجلة الأميركية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الرياضي الأعلى دخلا في العالم لعام 2019 بعدما جمع 127 مليون دولار، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار راتبا سنويا من نادي برشلونة، بالإضافة إلى 35 مليون دولار من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها «البرغوث» هذا التصنيف، بعدما تقدم على نجمين آخرين في كرة القدم، هما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي (109 ملايين دولار)، والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (105 ملايين).

وهذه المرة الأولى منذ استحداث هذا التصنيف عام 1990، التي تحتكر فيها كرة القدم المراكز الثلاثة الأولى.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلة، فميسي هو ثامن شخصية رياضية فقط تتصدر التصنيف، وثاني لاعب كرة قدم يحل في المركز الأول، بعد رونالدو.

وحل نجم الملاكمة المكسيكي سول كانيلو ألفاريز رابعا بـ 94 مليون دولار، فيما جاء أسطورة التنس، السويسري روجيه فيدرر خامسا (بـ93 مليون دولار).

وشملت اللائحة أيضا النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي تساوى في المركز الـ98 مع لاعب كرة السلة الإسباني مارك غاسول، بإيرادات بلغت 25.1 مليون دولار.

