المغرب تكشف مكان وزمان إعادة نهائي أفريقيا بين الوداد والترجي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 10:12 مساء
من مبارة الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير مغربية عن الموعد والملعب الأقرب لاستضافة مباراة الوداد والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي قرر الاتحاد الأفريقي إعادتها، لأسباب وصفها بسوء التنظيم وغير الآمنة.

ووفقًا لصحيفة «المنتخب» المغربية، فإن المباراة ستعاد يوم 17 من يونيو الجاري على ملعب برج العرب بمصر، حتى يتم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.

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وتابعت الصحيفة: «الاتحاد الأفريقي قرر إقامة المباراة قبل انطلاق أمم إفريقيا حتى يتفرغ لدوري الأبطال الذي تنطلق أدواره التمهيدية بشهر أغسطس والتي لا يعقل أن تلعب وبطل النسخة السابقة مجهول».

وكان قرر «الكاف» إعادة مباراة الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وتقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في الرباط ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (VAR) إثر إلغاء هدف للفريق في (د.60). وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف ، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.
 

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