أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا

من مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال (أرشيفية: الإنترنت)

يعكف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» على دراسة مقترح لإعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي قبل انطلاق نهائيات كأس أفريقيا.

وذكر موقع «هسبورت» المغربي نقلًا عن مصادر مقربة من «الكاف»، أن الأزمة القانونية التي يمكن أن تصاحب إرجاء إعادة المباراة إلى ما بعد كأس أمم أفريقيا، تتمثل في أن بعض لاعبي الفريقين ستنتهي عقودهم نهاية يونيو الحالي، كما أن الفريقين لن يستفيدا من خدمات اللاعبين الجدد الذين سيتعاقدون معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بما أنهم غير مسجلين في لوائح مسابقة دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2019، وفقًا لـ«روسيا اليوم»

وأوضح أنه وأمام هذه المعضلة، فإن مسؤولي «الكاف» يفكرون في مقترح بديل، وهو مدى إمكانية إجراء المباراة قبل انطلاق منافسات كأس الأمم، المقررة في مصر خلال الفترة من الـ21 يونيو الجاري، حتى الـ19 من يوليو المقبل.

ويقضي المقترح المذكور بإجراء المباراة في أحد ملاعب مصر قبل انطلاق كأس أفريقيا، وفي حال تمت الموافقة عليه، فسيتم التواصل مع الاتحادين المغربي والتونسي لتحرير اللاعبين الدوليين للوداد والترجي من أجل المشاركة في هذا اللقاء بشكل استثنائي.

وكان قرر «الكاف» إعادة مباراة الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وتقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في الرباط ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (VAR) إثر إلغاء هدف للفريق في (د.60). وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف ، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.