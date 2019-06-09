نادال يعزز رقمه القياسي باللقب الـ12 لرولان غاروس

نادال يحتفل بتتويجه بكأس رولان غاروس 9 يونيو 2019 (الإنترنت)

عزز الإسباني رافايل نادال رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتتويجه، اليوم، للمرة 12 والثالثة تواليا، بفوزه على وصيفه في العام الماضي النمسوي دومينيك تييم 6-3، 5-7، 6-1، و6-1.

وأصبح نادال (32 عاما) أول لاعب بين المحترفين والمحترفات يحرز لقب بطولة كبرى واحدة 12 مرة، رافعا رصيده في بطولات الغراند سلام الى 18، بفارق لقبين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر، وأثبت أنه بلا منازع "ملك" البطولة الفرنسية وملاعبها الترابية، بتحقيقه فوزه الـ93 في 95 مباراة خاضها على الملاعب الباريسية، وفق «فرانس برس».

