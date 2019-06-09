شروط غريبة وصارمة لحضور حفل زفاف راموس

راموس وخطيبته بيلار روبيو (أرشيفية: الإنترنت)

احتوت بطاقة دعوة نجم ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، وصديقته بيلار روبيو، لحضور حفل زفافهما، عددًا من الشروط الصارمة والغريبة، والتي يجب على المدعو الالتزام بها، شريطة حضوره للحفل.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الزفاف سيجري في 15 يونيو الجاري، فيما سيتم عقد قران اللاعب على الصحفية والمذيعة التلفزيونية، في كاتدرائية بمدينة إشبيلية.



وتشمل شروط حضور الزفاف، عدم إدخال الهواتف، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور «غير مرغوب فيها»، حسب «سكاي نيوز».

فضلا عن ذلك، طُلب من المدعوين عدم ارتداء مجموعة من الألوان خلال الزفاف؛ ويتعلق الأمر بكل من الأحمر والبرتقالي والأخضر، دون الكشف عن سبب ذلك.

وسيسافر نحو 500 مدعو إلى حفل الزفاف في مزرعة فسيحة من 44 هكتارا ببلدة بوليلوس، في مقاطعة هويلفا غربي البلاد.

ويتزوج راموس (33 عاما) أخيرا من صديقته التي تكبره بـ8 أعوام، بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).

