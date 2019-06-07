إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي دون توجيه أي اتهامات له

أخلت النيابة العامة في مرسيليا، اليوم الجمعة، سبيل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد دون توجيه الاتهام له.

وخضع أحمد للاستجواب الخميس من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديدًا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة «بوما» لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعًا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين (شان) 2018 التي استضافها المغرب في مطلع العام المذكور.

لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع «تاكتيكال ستيل».