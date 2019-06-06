هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إقصاء إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 11:58 مساء

ضربت هولندا موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية، الأحد المقبل، بعد تغلبها على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستفاد منتخب الطواحين من أخطاء الإنجليز الدفاعية وقلبوا تأخرهم بهدف إلى فوز بثلاثية ليبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم الخميس، في غيمارايش.

وسجل للفائز ماتياس دي ليخت (73)، وكايل ووكر (97 خطأ في مرمى فريقه)، وكوينسي بروميس (114)، وللخاسر ماركوس راشفورد (32 من ركلة جزاء). 

وتلتقي هولندا الأحد في المباراة النهائية البرتغال المضيفة والفائزة أمس الأربعاء على سويسرا بالنتيجة نفسها.

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