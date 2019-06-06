الإصابة تحرم نيمار من كوبا أميركا

نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أميركا (الإنترنت)

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الخميس، أن النجم نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أميركا، التي تستضيفها بلاده هذا الشهر، وذلك بسبب إصابة «خطرة» تعرض لها خلال مباراة ودية مع المنتخب القطري.

وأفاد الاتحاد في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس» أنه «بسبب خطورة إصابته، لن يتمكن نيمار من التعافي للمشاركة في كوبا أميركا» التي تقام في البرازيل بين 14 يونيو و7 يوليو.

وكان نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي خرج مصابًا في الشوط الأول من المباراة، التي أقيمت ليل الأربعاء - الخميس في برازيليا، وانتهت بفوز منتخب بلاده 2-صفر.

وشوهد أغلى لاعب في العالم وهو يلف كاحله الأيمن بكيس من الثلج، واحتاج إلى معاونة أفراد من الجهاز الطبي لمغادرة أرض الملعب بعد تعرضه للإصابة.