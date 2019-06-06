ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 12:58 صباحا
كريستيانو رونالدو بقميص منتخب بلاده البرتغال (أرشيفية : الإنترنت)

قاد كريستيانو رونالدو بلاده البرتغال، إلى نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية الفوز على سويسرا 3-1 الأربعاء على "إستاديو دراغاو" في بورتو.

وبعد أن افتتح التسجيل لبلاده من ركلة حرة في الدقيقة 25 من ثالث مباراة له بعد العودة الى المنتخب الذي قرر الابتعاد عنه، بعد الخروج من الدور الثاني لمونديال روسيا 2018، بدا الفريقان في طريقهما إلى التمديد بعدما أدرك ريكاردو رودريغيز التعادل من ركلة جزاء (57)، بحسب وكالة «فرانس برس».

إلا أن رونالدو ضرب في الوقت القاتل بتسجيله هدفين في الدقيقتين 88 و90، ليقود بلاده إلى النهائي المقرر الأحد المقبل على الملعب ذاته ضد الفائز من مباراة الخميس بين إنجلترا وهولندا.

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