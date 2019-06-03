الهوني يحرز بطولته الثانية والترجي يحتفظ بالدوري التونسي

توج فريق الترجي الرياضي، بطلًا للدوري التونسي، للموسم الثالث على التوالي والـ 29 في تاريخه، بعد انتصاره على شبيبة القيروان برباعية دون رد، اليوم، في إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة.

أحرز رباعية الترجي، آدم الرجايبي في الدقيقة 35، وهيثم الجويني في الدقيقة 65 «ركلة جزاء»، وسعد بقير في الدقيقتين 73 و86.

وارتفع رصيد الترجي إلى 56 نقطة في صدارة البطولة، بينما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند 25 نقطة في المركز الـ11.

وتواجد نجم المنتخب الليبي، حمدو الهوني، المحترف بصفوف الترجي التونسي، على رأس تشكيلة الفريق، أمام شبيبة القيروان، ليسجل التتويج الثاني له في موسمه الأول مع الترجي.

وتوج الهوني، مع الترجي، بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ اللاعبين الليبيين، وذلك بعد إلغاء مباراة إياب النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي، يوم الجمعة الماضي.

