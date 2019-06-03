الكشف عن تفاصيل مكالمة صلاح غالي مع ابنه «مو» عقب التتويج بالشامبيونز ليغ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 09:11 مساء

قال صلاح غالي، والد نجم منتخب الفراعنة وليفربول، محمد صلاح، اليوم، إن سعادته بفرحة ملايين العرب والمصريين كبيرة، بعد ما حققه نجله من نجاحات في الملاعب الأوروبية، مبديًا فخره بذلك.

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي: «كل ما حققه صلاح من إنجازات، يعود إلى رضى الله عز وجل عليه، لأنه بار بوالديه ومحب للجميع، وهذا سر نجاحه»، وفقًا لـ«كووورة».

وأوضح أنه تحدث مع نجله لتهنئته، عقب إحرازه للقب دوري أبطال أوروبا، لافتًا إلى أن صلاح أخبره بأن سعادته، تكمن في فرحة أهل بيته والشعب المصري والعربي بما حققه، مؤكدًا أن هذا أفضل تتويج بالنسبة له.

وأشار الأب إلى أن صلاح يكون سعيدا دائما، بمشاهدة العلم المصري مرفوعا في الملاعب الأوروبية.

وختم بقوله إن جميع أفراد الأسرة توجهوا إلى القاهرة، لاستقبال صلاح فور وصوله من إنجلترا، والاحتفال معه باللقب الأوروبي.

وكان صلاح توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، بالفوز على توتنهام (2-0)، السبت الماضي، في المباراة النهائية، حيث سجل الهدف الأول من ركلة جزاء.

 

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