صلاح يفتح مزاد بـ200 مليون يورو بين الريال والبايرن ويونايتد

صلاح يحمل درع دوري الأبطال (تويتر)

دخل النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي دائرة اهتمام أندية القمة في العالم، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بقوة في أعقاب فوز «الفرعون» بدوري أبطال أوروبا، السبت الماضي، على حساب توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي بهدفين، كان لصلاح السبق في الهدف الأول مع الثواني الأولى من انطلاق المباراة.

أظهر النجم المصري تحولاً ونضجًا كبيرًا في مستواه الفني والبدني، دفع مسؤولي الأندية الثلاثة للاهتمام بالحديث عنه، خصوصًا بعد تصريح الشاب المصري صاحب «26 عامًا» عن مستقبله في حديث تلفزيوني عقب التتويج، حينما قال «لا أستطيع الحديث بشكل واضح عن مستقبلي الآن»، الأمر الذي فسرته جريدة «آس» الإسبانية الشهيرة بأن التصريح نتائج خلافات نشبت، على قولها، بين اللاعب ومدربه الألماني يورغن كلوب المدير الفني، ليدرس صلاح تغيير وجهته في المستقبل.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات أخرى للمدير الفني زين الدين زيدان الذي أكد أن صلاح يتطور بشكل كبير ومذهل، وأنه شخصيًا كمدرب معجب بأدائه منذ أن كان في روما والآن في ليفربول، قائلاً إنه «لاعب يفيد في أي مكان»، الأمر الذي قد يدفعه لطلب انضمامه في ظل محاولات زيدان لترميم صفوف ريال مدريد بعد الموسم الماضي الكارثي الذي شهد سوء نتائج وسقوطًا غير مسبوق، قبل التعاقد مع زيدان لإنقاذ الموقف.

سبق وطلب ريال مدريد خدمات محمد صلاح، وتحديدًا في أعقاب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو متجهًا إلى يوفنتوس، لكن ليفربول اشترط 200 مليون يورو للموافقة على رحيل نجمه المصري الذي يمتد عقده حتى يونيو 2023، لكن وسائل إعلام أوروبية ترى أن الرقم الذي كان تعجيزيًا في الماضي بات الآن في متناول صلاح لتقديمه له بسهولة للظفر بخدماته بعد موسمين استثنائيين قدمهما مع ليفربول في أول ظهور له بالقميص الأحمر، حيث فاز لموسمين بلقب هداف الدوري الإنجليزي، كما نافس بقوة على لقب «البريميرليغ»، وكذلك دوري الأبطال، بخسارة نهائي العام الماضي أمام الريال، والفوز أخيرًا بالنسخة الأخيرة، بعد غياب اللقب القاري 14 عامًا عن قلعة «الريدز».

يحصل صلاح على 11 مليون يورو سنويًا مع ليفربول، كما يعد رابع أغلى لاعبي العالم حاليًا، حيث تبلغ قيمته السوقية وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الشهير بتسويق اللاعبين 150 مليون يورو، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي 160 مليون يورو، والبرازيلي نيمار دا سيلفا 180 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي متصدر القائمة بـ200 مليون يورو، وسط ترقب لرفع صلاح الأسعار وتغيير بورصة اللاعبين مستقبلاً.

جريدة «آس» الإسبانية