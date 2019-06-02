شاهد.. جماهير ليفربول تحفر مشهدا في ذاكرة التاريخ عند استقبالها لأبطال «الشامبيونز ليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 09:27 مساء
حافلة ليفربول تقل الفريق وتمر في شوارع المدينة احتفالا بدوري أبطال أوروبا 2 يوليو 2019 (الإنترنت)

أكد محافظ مدينة ليفربول، جو أندرسون، أن عدد الجماهير التي احتشدت لتحية فريق ليفربول بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بتاريخه، مساء أمس، في شوارع المدينة، تجاوز نصف مليون مشجع، وهو رقم «هائل»، يعادل عدد سكان مدينة ليفربول بالكامل، الذين يصل عددهم إلى نحو 552 ألف شخص.

وكانت التقارير الأولية توقعت حضور 250 ألف مشجع في مسيرة أبطال أوروبا، لكن تغريدة أندرسون على حسابه في تويتر، أكدت أن الرقم الرسمي للحاضرين تجاوز نصف مليون شخص، ليبقى المشهد محفورا في ذاكرة المدينة الإنجليزية العريقة، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

واحتفل اللاعبون والجهاز التدريبي لليفربول بكأس «الشامبيونز ليغ» من على قمة حافلة حمراء مفتوحة، سارت وسط شوارع ليفربول، مع أمواج حمراء من المشجعين.

وتبادل اللاعبون كأس دوري الأبطال من على فوق الحافلة، ولوحوا بها للجماهير العارمة التي احتشدت لتحية فريقهم الذي أصبح بطل أوروبا مساء أمس.

وأغلقت المدينة عدة محطات للحافلات بسبب مسيرة دوري الأبطال، التي مرت على جميع الشوارع الرئيسية فيها.

ووصل طاقم فريق ليفربول لبريطانيا صباح الأحد، محملين ببطولة دوري أبطال أوروبا السادسة بعد انتصارهم على توتنهام بنتيجة 2-0 مساء السبت في مدريد.

 

 

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