«فيفا» يتجاهل الترجي ويهنئ ليفربول والوداد يترقب قرارا تاريخيا

فريق ليفربول متوجا بدوري الأبطال (أرشيفية: الإنترنت)

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، برقية تهنئة لفريق ليفربول الإنجليزي بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما لم يفعل ذلك بعد فوز الترجي التونسي بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا.

ونشر «الفيفا» عبر موقعه الرسمي، خبر تتويج ليفربول بلقب بطل «التشامبيونز ليغ»، للمرة السادسة في تاريخه، وكذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر فوزه على توتنهام بهدفين من دون رد، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، أمس السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واعتبر البعض تجاهل «فيفا» للسلوك البروتوكولي التقليدي في تهنئة الفائزين بالبطولات، قد يكون مؤشرًا لسيناريو فريد يقضي بإعادة المباراة، مهد له رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم، حينما قال «الوداد المغربي ظُلم ظُلما كبيرا وكبيرا جدا»



فريق الترجي التونسي يحتفل بالفوز على الوداد في والاحتفاظ بدوري الأبطال (أرشيفية: الإنترنت)

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