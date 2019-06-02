شاهد.. كيف أفطر صلاح وسيسوكو وماني عند الدقيقة 41 من نهائي دوري الأبطال؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 04:03 مساء
محمد صلاح يبدأ بشرب المياه بعد أن علم بآذان المغرب أثناء المباراة أمام توتنهام (أرشيفية: الإنترنت)

صمم 3 لاعبين مسلمين في فريقي ليفربول وتوتنهام على عدم الإفطار في نهائي دوري الأبطال، الذي جمع الفريقين، مساء السبت.

وذكرت جريدة «آس» الإسبانية أن الأمر يتعلق بكل من محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول، إلى جانب موسى سيسوكو في توتنهام، مشيرة إلى أن الثلاثي لعبوا المباراة بالرغم من تأثير الصيام، وفقًا لـ«سكاي سبورت».

ومع الدقيقة 41 من الشوط الأول، توجه النجم المصري للإفطار بعد علمه بأن موعد الإفطار قد حان، حيث التقط زجاجة مياه وشرب منها.

وعقب ذلك، وجد صلاح أن منافسه موسى سيسوكو في فريق توتنهام يتوجه للإفطار فقام بإعطائه زجاجته ليفطر بدوره، ثم تبعهم اللاعب السنغالي ساديو ماني. وكانت الساعة آنذاك تشير إلى التاسعة و39 دقيقة مساء بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد.

يشار إلى أن اللقاء انتهى لصالح ليفربول بهدفين نظيفين، سجلهما كل من صلاح في الدقيقة الثانية من اللقاء من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البديل ديفوك أوريغي الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق.

ودخل الدولي المصري التاريخ، بعدما نجح في تسجيل ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد دقيقة و48 ثانية.

وأحرز أبناء يورغن كلوب اللقب الأوروبي السادس في مسيرة ليفربول، بعدما ضيعوا الكأس العام الماضي في النهائي أمام ريال مدريد.

ملخص المباراة التاريخية في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام:


 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حراسة المرمى.. الحلقة الأبرز في تاريخ المنتخبات عبر الأجيال
رياضة محلية
إصابة 18 شخصًا جراء تفجير مزدوج قرب مقر تابع للجيش في درنة
ليبيا
أول تعليق من صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا: «حققت حلم الطفولة»
رياضة عالمية
بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محو الذاكرة ميزة جديدة في خدمة المساعدة الصوتية «أليكسا»