أول تعليق من صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا: «حققت حلم الطفولة»

صلاح أحرز هدف ليفربول الأول في مرمى توتنهام. (الإنترنت)

أبدى النجم المصري محمد صلاح، سعادته بعد قيادته لنادي ليفربول بالفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب منافسه توتنهام مساء السبت.

وقال صلاح في تصريحات لـ«بين سبورتس»، إن «سعيد للغاية بتحقيق البطولة، كانت بمثابة الحلم منذ أن كان عمري 7 أو 6 سنوات، والآن حققته».

وردًا على تحقيقه إنجاز ثاني لاعب عربي يفوز بدوري أبطال أوروبا، أضاف صلاح: «سأسعى لأن أكون أول لاعب عربي يحقق اللقب مرتين.. حققت حلمي وسأسعى لتحقيقه مجددًا».

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وتوِّج نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل المصري محمد صلاح، الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعدما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء بسبب قيام لاعب توتنهام موسى سيسوكو بلمس الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة سجل البلجيكي أوريغي الهدف الثاني ليقضي على آمال توتنهام، وساد الهدوء أغلب أوقات المباراة وسط محاولات للتسديد بين الفريقين وتبادل الهجمات.